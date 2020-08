Lipsia, Nagelsmann: «Atletico Madrid? Può succedere di tutto» (Di mercoledì 12 agosto 2020) Nagelsmann ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro l’Atletico Madrid: le dichiarazioni dell’allenatore del Lipsia Julian Nagelsmann, allenatore del Lipsia, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro l’Atletico Madrid. Atletico Madrid – «Siamo concentrati su noi stessi, sentiamo la pressione e sappiamo dell’esperienza dell’Atletico. Ora però si gioca un match in gara unica, tutto può succedere. È una cosa nuova per tutti». WERNER – «Sappiamo che non ci sarà, abbiamo altri attaccanti forti, che magari non giocavano quando c’era Werner e che ... Leggi su calcionews24

