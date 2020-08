Incidente mortale sulla Migliara: perde il controllo dell’auto e finisce in un canale (Di mercoledì 12 agosto 2020) Un uomo perde il controllo della propria auto e finisce in un canale lungo la Migliara, in località Pontinia. Purtroppo per la vittima non c’è stato nulla da fare. La dinamica del terribile sinistro è ancora in fase di ricostruzione, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ed il personale del 118. Incidente mortale sulla Migliara: perde il controllo dell’auto e finisce in un canale su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Incidente mortale sulla Pontinia: perde il controllo dell’auto e finisce in un canale - TgrRaiTrentino : Incidente mortale a Levico. Zero contagi, ma un nuovo ricovero in rianimazione per Covid. Scuola: 'Classi isolate i… - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Levico, statale bloccata per un incidente mortale. Uno scontro tra un camion e un'auto - lavocedelne : Tragico schianto in Valsugana a Barco di Levico: muore un feltrino, ferita una giovane ventenne… - News_24it : PONTINIA- Perde il controllo dell'auto e finisce in un canale lungo la Migliara 48 nel territorio di Pontinia. La… -