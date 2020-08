Il regalo di Valeria Fabrizi a Pierluigi Diaco: “Lo porterò per tutta la vita” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Emozione chiama emozione e anche Pierluigi Diaco si è commosso ricevendo i regalo di Valeria Fabrizi. La meravigliosa attrice che tutti conoscono come suor Costanza oggi è stata ospite a Io e Te. Un’intervista piena di emozioni, lacrime inevitabili che le ha “regalato” Diaco e a cui ha voluto dire grazie con un dono speciale. Chi ha fede può capire il gesto di Valeria Fabrizi nei confronti del conduttore, quel braccialetto che ha portato dal suo viaggio a Medjugorje ha un significato profondo che Diaco ha compreso subito. Di recente Valeria Fabrizi con i suoi 83 anni portati con bellezza e grinta è andata in pellegrinaggio a Medjugorje, con sua figlia ... Leggi su ultimenotizieflash

GatiLisy1 : @Valeria_UwU__ Yo te dare regalo Te dare mi follow :3? - PalaDanyela83 : @valeria_visini Brava, fatti un regalo!!! ???????????????? alla fine che si campa a fare, se non per indebitarsi? Ahahahah -

Ultime Notizie dalla rete : regalo Valeria Valeria Fabrizi, rivelazione a Pierluigi Diaco: ”Mi farò le punturine” BlogLive.it Il regalo di Valeria Fabrizi a Pierluigi Diaco: “Lo porterò per tutta la vita”

Emozione chiama emozione e anche Pierluigi Diaco si è commosso ricevendo i regalo di Valeria Fabrizi. La meravigliosa attrice che tutti conoscono come suor Costanza oggi è stata ospite a Io e Te.

Valeria Fabrizi, rivelazione a Pierluigi Diaco: ”Mi farò le punturine”

Pierluigi Diaco ospita Valeria Fabrizi ad ‘Io e Te’, con l’attrice che fa una rivelazione al conduttore sulla chirurgia estetica e poi gli fa un regalo Puntuale l’appuntamento con ‘Io e Te‘ su Rai 1, ...

Emozione chiama emozione e anche Pierluigi Diaco si è commosso ricevendo i regalo di Valeria Fabrizi. La meravigliosa attrice che tutti conoscono come suor Costanza oggi è stata ospite a Io e Te.Pierluigi Diaco ospita Valeria Fabrizi ad ‘Io e Te’, con l’attrice che fa una rivelazione al conduttore sulla chirurgia estetica e poi gli fa un regalo Puntuale l’appuntamento con ‘Io e Te‘ su Rai 1, ...