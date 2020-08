Furbetti bonus, Lega sospende Murelli e Dara (ma c'è il nodo Veneto). Tridico venerdì alla Camera (Di mercoledì 12 agosto 2020) Sono i leghisti Elena Murelli di Piacenza e Andrea Dara di Mantova i primi deputati a cadere sotto la scure del loro partito, e non solo, per aver chiesto e incassato il bonus da 600 euro destinato a... Leggi su ilmessaggero

M5S_Camera : Furbetti del bonus: in Veneto la Lega ha mentito due volte - M5S_Camera : Gli onorevoli furbetti del bonus rendano conto ai propri elettori - NicolaPorro : Ancora polemiche sul #bonus600 euro preso dai parlamentari. Adesso le #regioni si inventano le misure restrittive c… - gjscco : RT @Mov5Stelle: Alla Lega non bastavano i 49 milioni. A loro insaputa pure il bonus 600 euro. Ma che razza di politici sono coloro che int… - Max79863712 : RT @Libero_official: #Salvini sospende due onorevoli della #Lega 'furbetti del #bonus600euro'. 'Ma ora licenziate #Tridico' #Inps https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Furbetti bonus

La Lega ha sospeso i deputati Elena Murelli e Andrea Dara perché, spiega il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari, "entrambi hanno percepito il bonus Inps di 600 euro previsto per le partite Iva".Sarebbero una quarantina i parlamentari del M5S che non hanno ancora firmato l'autorizzazione per consentire l'accesso ai dati Inps, operazione di trasparenza voluta dai vertici M5S per fare luce sui ...