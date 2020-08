Finalmente un gran bel disco rock come quelli di una volta (Di mercoledì 12 agosto 2020) Oh, Finalmente un bel disco rock, come quello di una volta ma aggiornato ai nostri tempi. Niente elettronica, niente R&B, niente black music, niente cantautorato indie, niente commistioni col jazz, col funk, col soul, ma un grande e lineare album di post punk art rock con le chitarre epiche, il ritmo del basso e il battito della batteria ai posti giusti e un front man, Grian Chatten, dalla voce e dall’accento irish che non si dimentica. Si chiamano Fontaines D.C,. vengono da Dublino, Irlanda, sono nati nel 2017, “A Hero’s Death” è il loro secondo disco dopo un debut album dell’anno scorso, “Dogrel”, finalista al Mercury Prize che aveva già promesso meraviglie. “A Hero’s ... Leggi su linkiesta

zannazyu : RT @GiorgiaMeloni: Via finalmente il #segretodistato, voluto dal Governo Conte, dai dossier del Comitato Tecnico Scientifico relativi all'e… - Pox_News_Italy : @riotta @beppe_grillo Eppure il Popolo chiede a gran voce la discesa in campo del grande #DiBattista. Solo un'anima… - Freddyascott : @Viciupacciu @gjoegl @pierocalaciura Io credo che Pirlo possa far bene SE gli costruiranno finalmente una squadra c… - riky_76 : Un gran bel giro finalmente con amici #ciclismi - _LuigiJMC : Finita la S2. Gran bella stagione, Sara Howard ha giganteggiato per tutta la stagione, grandissimo personaggio femm… -

Ultime Notizie dalla rete : Finalmente gran Finalmente un gran bel disco rock come quelli di una volta Linkiesta.it Playoff serie B, Spezia-Chievo 3-1: i liguri volano in finale

Spezia-Chievo 3-1 (1-0) nella semifinale di ritorno dei play off di Serie B. I liguri sono riusciti a ribaltare il 2-0 subito all'andata a Verona conquistando la finale per giocarsi la Serie A in virt ...

Tazio Nuvolari: 67 anni fa moriva l’unico pilota più grande della sua leggenda

Tazio Nuvolari. Il nome è un luogo comune nel quale ci ritroviamo, anziani e nostalgici, si ritrovano appassionati di ogni età. Il fisico da fantino, tutto nervi. Gialla la maglia. «Nuvolari rinasce c ...

Spezia-Chievo 3-1 (1-0) nella semifinale di ritorno dei play off di Serie B. I liguri sono riusciti a ribaltare il 2-0 subito all'andata a Verona conquistando la finale per giocarsi la Serie A in virt ...Tazio Nuvolari. Il nome è un luogo comune nel quale ci ritroviamo, anziani e nostalgici, si ritrovano appassionati di ogni età. Il fisico da fantino, tutto nervi. Gialla la maglia. «Nuvolari rinasce c ...