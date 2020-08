Fairy Tail - recensione (Di mercoledì 12 agosto 2020) Uno dei segreti per una vita sana e longeva è quello di non lasciarsi corrodere dai rimorsi per ciò che si è fatto e i rimpianti per quanto non si è fatto. Tuttavia, i propri errori non vanno negati, visto che essi fanno comunque parte del percorso di crescita. E Fairy Tail, il nuovo videogioco di Gust, di errori ne ha fatti e non pochi.Di solito, un videogioco che viene rinviato diverse volte esce fuori un po' “ammaccato” da quello che è stato chiaramente un processo produttivo pieno di contrattempi di varia natura; non a caso, l'ultimo lavoro di Gust è stato rinviato ben due volte, una delle quali a causa dell'emergenza coronavirus, che ha fatto slittare la data di uscita da Marzo a Luglio 2020.Questo nuovo Fairy Tail sarebbe potuto e dovuto essere il primo gioco a ... Leggi su eurogamer

L'opera principale di Hiro Mashima, Fairy Tail , nonostante si sia conclusa più di 3 anni fa in Giappone, continua ancora oggi ad avere una community incredibile alle spalle, soprattutto anche grazie ...

