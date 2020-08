Cuneo, il dolore del sindaco: “Con soli 30 mila euro avremmo evitato la morte di 5 ragazzi” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Un paese di 54 abitanti, Castelmagno nell’alta Valle Grana in provincia di Cuneo, sconvolto da una tragedia terribile, lo schianto nella notte di un’auto a bordo della quale viaggiava un gruppo di giovani che aveva deciso di trascorrere la serata osservando il cielo stellato nella notte di San Lorenzo in uno degli scorci panoramici più belli della zona. Viaggiavano in nove su una vettura a sei posti quando, al momento di tornare a casa, il conducente ha perso il controllo finendo in un precipizio. In cinque non ce l’hanno fatta. Un dramma che, secondo il sindaco, doveva e poteva essere evitato. Ai microfoni dell’AdnKronos, infatti, il primo cittadino Alberto Bianco ha commentato, distrutto: “In una notte abbiamo perso il 50% dei giovani del nostro Comune. Quindici giorni fa avevamo fatto una bella ... Leggi su ilparagone

«Samuele era un ragazzo importante – è rotta dall’emozione la voce di Sergio Berardo, leader de Lou Dalfin, originario delle valli occitane -. E provo profonda inadeguatezza a pronunciare qualsiasi pa ...

CUNEO CRONACA - Un silenzio inedito avvolge la strada che porta in Val Grana. Qui le giornate a ridosso di Ferragosto sono musica, festa, voglia di ballare e di stare insieme. Oggi no. Nella notte un ...

