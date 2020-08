Covid 19, sette contagiati in una clinica di Acerra: chiusi tre reparti (Di mercoledì 12 agosto 2020) Acerra: sette contagi al Covid 19 (sei tra medici e infermieri e un paziente) hanno portato alla chiusura dei reparti di Pronto soccorso, Rianimazione e Cardiologia di Villa dei Fiori. sette persone sono risultate positive al Covid 19 nella clinica Villa dei Fiori ad Acerra. Come riporta “Il Mattino”, tra i contagiati ci sono sei … Leggi su 2anews

