Coronavirus, aumentano ancora i contagi: 481 nuovi casi e 10 decessi (Di mercoledì 12 agosto 2020) ROMA – Contagi ancora in aumento. Oggi i dati diffusi dal ministero della Salute registrano 481 nuovi casi e 10 morti. Complessivamente il totale dei casi dall’inizio della pandemia arriva a 251.713 mentre i deceduti si attestano a 35.225. Gli attualmente positivi sono 13.791 con un incremento di 230 rispetto a ieri. I dimessi dalle strutture ospedaliere sono 236 in piu’. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Coronavirus, aumentano ancora i contagi: 481 nuovi casi e 10 decessi Coronavirus, in Sardegna la movida è salva: le discoteche restano aperte Coronavirus, Salvini: “No all’obbligo per il vaccino, io per la libertà di scelta” Tamponi e quarantena per chi torna dall’estero: le misure di Emilia-Romagna, Campania e Puglia Coronavirus, il piano dell’Istituto Superiore di Sanità e ministero della Salute per l’aumento dei casi in autunno Coronavirus, Putin: “Abbiamo il vaccino, iniettato anche a mia figlia” Leggi su dire

RegLombardia : #LNews nessun decesso, aumentano ‘Guariti e dimessi’ (+72), calano i ricoveri. A Como, Lecco, Sondrio e Varese si r… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, aumentano ancora i contagi, +402. Schizza l'Rt sopra a 1 #ANSA - RegLombardia : #LNews aumentano guariti e dimessi (+29), calano i ricoveri (stabili quelle in terapia intensiva, diminuiscono di 7… - eleitaliana : RT @tweetnewsit: Nelle ultime 24 ore sono risultati 23 i positivi al #coronavirus in dCampania. Aumentano anche i ricoverati e le persone i… - tweetnewsit : Nelle ultime 24 ore sono risultati 23 i positivi al #coronavirus in dCampania. Aumentano anche i ricoverati e le pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aumentano Coronavirus, aumentano i contagi in tutto il mondo La Stampa Covid seconda ondata, «Preparate scorte e posti letto»: i quattro scenari del ministero in una lettera alle Regioni

Quattro scenari: il numero 1, il più ottimista, prevede che in autunno e in inverno l'epidemia prosegua con i numeri attuali e i focolai localizzati, e dunque il sistema sanitario nazionale reggerà al ...

Nessun morto in regione ma aumentano i positivi (41) di cui 5 a Parma

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 30.220 casi di positività, 41 in più rispetto a ieri, di cui 23 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di co ...

Quattro scenari: il numero 1, il più ottimista, prevede che in autunno e in inverno l'epidemia prosegua con i numeri attuali e i focolai localizzati, e dunque il sistema sanitario nazionale reggerà al ...Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 30.220 casi di positività, 41 in più rispetto a ieri, di cui 23 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di co ...