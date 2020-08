Bonus a deputati, Tridico si difende (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Presidente dell’Inps Pasquale Tridico si difende dalle accuse sulla questione del Bonus partita IVA ai deputati. E minaccia querele. Intervenuto ai microfoni de il Corriere della Sera, il numero uno dell’Inps Pasquale Tridico si difende dalle accuse che gli sono arrivate dopo il caso del Bonus partita Iva riconosciuto a tre deputati. Bonus partita Iva ai parlamentari, Tridico si difende e minaccia querele Stando a quanto riferito da il Corriere della Sera, Tridico ha fermamente smentito che il caso del Bonus ai deputati sia nato o sia stato lanciato per aiutare il referendum sul taglio dei parlamentari. “Che cosa? Un ... Leggi su newsmondo

P4Ql4 : RT @Wikileaks_Ita: Questa sarebbe la classe politica che dovrebbe desecretare i doc sulla Strategia della tensione,#Ustica #Falcone #Borsel… - Open_gol : Furbetti del bonus, l’Inps è pronto a svelare i nomi dei deputati coinvolti - BomprezziMarco : RT @LGmarangon: Per le scuse dei 5 deputati che hanno chiesto il bonus 600 euro presto Candy 'È stata Candy a schiacciare il tasto della t… - LGmarangon : Per le scuse dei 5 deputati che hanno chiesto il bonus 600 euro presto Candy 'È stata Candy a schiacciare il tasto… - TanRiddle2 : @ErmannoKilgore Ancora parla? Solo un altro stronzo come quei deputati poteva prevedere la possibilità che un parla… -