Bomba d'acqua su Messina, a spalare detriti dalla Panoramica anche una carabiniera (Di mercoledì 12 agosto 2020) Al lavoro in diviso dopo frana e allagamenti 12 agosto 2020 15:29

Gli stivali infangati e una vanga in mano. Così una carabiniera è stata immortalata a Messina, mentre aiuta operai e residenti a rimuovere detriti provocati dalla bomba d'acqua che ha investito la cit ...

Belluno, scivola e muore incastrato tra i massi a 16 anni

Uno stelo spezzato a metà dal vento. Non ci sono altre parole per descrivere la tragedia che si è consumata ieri pomeriggio a Santa Giustina, nel Bellunese, dove Alessio Bortoluzzi, un ragazzo del pos ...

