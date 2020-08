Bergamo, ragazza sul monopattino si scontra con un'auto: è grave (Di mercoledì 12 agosto 2020) commenta Violento schianto tra un'auto e un monopattino elettrico, a Bergamo. I due mezzi erano diretti entrambi dal centro verso via Moroni quando, proprio di fronte all'entrata dell'Università degli ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Bergamo, ragazza sul monopattino si scontra con un'auto: è grave #Bergamo - SkyTG24 : Incidente tra un monopattino e un'auto a Bergamo: grave una ragazza - Leonida3002 : RT @MediasetTgcom24: Bergamo, ragazza sul monopattino si scontra con un'auto: è grave #Bergamo - Lucavad72 : RT @SkyTG24: Incidente tra un monopattino e un'auto a Bergamo: grave una ragazza - infoitinterno : Bergamo, ragazza investita in via Dei Caniana: è grave -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo ragazza

Tragedia oggi pomeriggio in Valtellina per una frana che ha investito una macchina con una famiglia a bordo, trascinandola con forza nel greto del torrente sottostante. Sono morte 3 persone, tutti vil ...Incidente violento tra una Lancia Y e un monopattino elettrico, oggi in via dei Caniana a Bergamo. I due mezzi erano diretti entrambi dal centro verso via Moroni quando, proprio di fronte all'entrata ...