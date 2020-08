Aumentano i contagi: +481 casi in un giorno. Lombardia sempre in testa (Di mercoledì 12 agosto 2020) Continuano a salire i contagi per coronavirus in Italia: sono 481 i nuovi casi registrati in un giorno, secondo i dati del ministero della Salute, mentre ieri erano stati 412 ieri. Complessivamente sono 251.713 le persone che hanno contratto il virus. In aumento il numero delle vittime: 10 in più che portano il totale a 35.225, mentre martedì l’incremento era di 6.Le regioni senza nuovi casi sono Valle d’Aosta, Molise e Basilicata, oltre alla Provincia Autonoma di Trento - mentre i maggiori incrementi si registrano in Lombardia (+102), Veneto (+60), Piemonte (+42) ed Emilia Romagna (+41).Il governo ha proposto alle Regioni di svolgere test per chi rientra da Spagna, Croazia, Malta, Grecia: è quanto emerge dalle riunione dei ministri Roberto Speranza e Francesco Boccia ... Leggi su huffingtonpost

RegLombardia : #LNews nessun decesso per il quarto giorno consecutivo, aumentano 'Guariti e dimessi' (+101). A Lodi si registrano… - RegLombardia : #LNews nessun decesso, aumentano ‘Guariti e dimessi’ (+72), calano i ricoveri. A Como, Lecco, Sondrio e Varese si r… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, aumentano ancora i contagi, +402. Schizza l'Rt sopra a 1 #ANSA - SoyRobotico : RT @ItaliaOggi: Covid 19, aumentano i contagi, oggi 481. Vertice governo-regioni - ItaliaOggi : Covid 19, aumentano i contagi, oggi 481. Vertice governo-regioni -

Ultime Notizie dalla rete : Aumentano contagi Coronavirus, aumentano i contagi in tutto il mondo La Stampa Aumentano contagi e vittime in Italia: +481 nuovi positivi

Salgono ancora in Italia i contagi per coronavirus: registrati +481 nuovi positivi in un giorno, contro i 412 della giornata precedente. Sale quindi a 251.713 il totale delle persone che hanno contrat ...

Coronavirus in Italia, salgono contagi: 481 positivi e 10 decessi. In Lombardia 102 nuovi casi

Coronavirus in Italia, continuano a salire i contagi. Sono 481 i nuovi casi registrati in un giorno, secondo i dati del ministero della Salute, mentre ieri erano stati 412. Coronavirus in Italia, cres ...

Salgono ancora in Italia i contagi per coronavirus: registrati +481 nuovi positivi in un giorno, contro i 412 della giornata precedente. Sale quindi a 251.713 il totale delle persone che hanno contrat ...Coronavirus in Italia, continuano a salire i contagi. Sono 481 i nuovi casi registrati in un giorno, secondo i dati del ministero della Salute, mentre ieri erano stati 412. Coronavirus in Italia, cres ...