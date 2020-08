Atalanta fa malissimo: il Psg ribalta nei minuti finali (2-1) (Di mercoledì 12 agosto 2020) In tre minuti il Psg ha ribaltato una grande Atalanta che era passata in vantaggio con Pasalic nel primo tempo e conquistare la semifinale di Champions League. Al minuto 89' il pareggio di Marquinhos che ha trovato la deviazione vincente sotto misura. Poi il raddoppio di Choupo-Moting al 92'. Peccato perchè la Dea aveva gestito bene il vantaggio ma è crollata alla distanza. Atalanta ad un passo dalla storica semifinale di Champions ma poi la qualità del Psg è venuto fuori alla distanza. Esce così l'ultima rappresentante italiana in Champions League. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

alexande88 : @Adri_7UVE Troppo stanchi... Malinovskyi era entrato malissimo, poco cattivo. Oltretutto un vero peccato non aver a… - Goalnews9 : Passare il turno con Caldara in marcatura a uomo su #Neymar sarebbe stato il capolavoro di Gasperini, la sua Giocon… - stebellentani : Perdere 2-1 quando vincevi 1-0 al 90’ brucia. Se poi sono quarti di finale di CL e giochi vs il PSG ancora di più.… - LuigiLiccardo6 : RT @apetrazzuolo: Crollo verticale dell’Atalanta: in vantaggio di un gol fino all’89’, inconcepibile perdere nel finale in appena tre minut… - Fra_VFC : RT @lovingmyteams: “Fa malissimo per l’Atalanta e ovviamente per tutto il calcio italiano” Pardo la mia TL non mi dice questo -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta malissimo Atalanta-PSG 1-2 di Champions League in diretta LIVE, gol di Marquinhos e Choupo-Moting Sport Fanpage DIRETTA Atalanta-PSG 1-0, Champions League LIVE: venti minuti al termine con gli orobici in vantaggio!

89' Problemi per Remo Freuler che esce momentaneamente dal campo, Atalanta in 10. 88' Schemi completamente saltati in questo finale di partita, il PSG attacca a testa bassa con i giocatori dell’Atalan ...

Atalanta-Psg, le pagelle: Pasalic illude, Icardi fantasma

Le pagelle di Atalanta-Psg, quarto di finale di Champions League: i voti della squadra di Gasperini e della corazzata francese Finisce qui e finisce come peggio non poteva. Atalanta-Psg 1-2 e i nerazz ...

89' Problemi per Remo Freuler che esce momentaneamente dal campo, Atalanta in 10. 88' Schemi completamente saltati in questo finale di partita, il PSG attacca a testa bassa con i giocatori dell’Atalan ...Le pagelle di Atalanta-Psg, quarto di finale di Champions League: i voti della squadra di Gasperini e della corazzata francese Finisce qui e finisce come peggio non poteva. Atalanta-Psg 1-2 e i nerazz ...