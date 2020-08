Anche i fenicotteri scelgono la spiaggia di Riccione (Di mercoledì 12 agosto 2020) RICCIONE – Anche i fenicotteri scelgono la spiaggia di Riccione. Questa mattina, alle prime luci del giorno, in zona porto, ha fatto la sua comparsa a riva un esemplare che si aggirava tranquillo e per nulla impaurito tra i bagnanti. Non e’ la prima apparizione dei grandi uccelli dal piumaggio rosa alla Perla Verde: lo scorso anno, sempre ad agosto, una coppia aveva fatto tappa sulla spiaggia di Riccione nel periodo della migrazione, fenomeno che si e’ riconfermato quest’anno con la presenza di questa mattina. Leggi su dire

TongueRough : Anche i #fenicotteri francesi sono stati in quarantena. - meola_teresa : I due Fenicotteri :eseguiti con acrilico su piastrelle del bagno Sono lavori che vengono eseguiti su commissione.… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche fenicotteri Riccione: anche un fenicottero sceglie la spiaggia della “Perla verde” ChiamamiCittà Vacanze estate 2020: 10 luoghi belli e insoliti da visitare in Italia

Un canyon come negli Stati Uniti. Ma anche un angolo in città che sembra arrivare direttamente da Londra e mare cristallino che ricorda le Maldive. Le vacanze in Italia possono regalare esperienze inc ...

Stop ai cacciatori in valle per la tutela dei fenicotteri

Ordinanza del sindaco Fantinuoli per la zona vicina alla penisola di Boscoforte . interdetta alle ‘doppiette’ comacchiesi per proteggere i piccoli volatili.

Un canyon come negli Stati Uniti. Ma anche un angolo in città che sembra arrivare direttamente da Londra e mare cristallino che ricorda le Maldive. Le vacanze in Italia possono regalare esperienze inc ...Ordinanza del sindaco Fantinuoli per la zona vicina alla penisola di Boscoforte . interdetta alle ‘doppiette’ comacchiesi per proteggere i piccoli volatili.