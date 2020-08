Alberto Bauli è morto: causa morte e chi era l’imprenditore (Di mercoledì 12 agosto 2020) Alberto Bauli è morto: causa morte e chi era l’imprenditore Lutto a Verona: il re del classico pandoro natalizio Alberto Bauli è morto: avrebbe compiuto 80 anni il prossimo 5 settembre. Presidente del gruppo dolciario fondato nel 1922 dal padre Ruggero per ben venticinque anni, consigliere del Banco Popolare e presidente della Banca Popolare di Verona. La sua azienda ha portato diversi dolci tradizionali per le festività natalizie e pasquali: non solo il pandoro, ma anche il panettone e la classica colomba pasquale, passando per altri biscotti, brioches, merendine e crackers. Tutti prodotti che sono stati la diretta conseguenza di acquisizioni di altri importanti marchi italiani nel settore, tra tutti Nestlé (Alemagna e ... Leggi su termometropolitico

Agenzia_Ansa : E' morto Alberto #Bauli, il re del #pandoro #ANSA - fattoquotidiano : È morto Alberto Bauli, il “re del pandoro”: ha guidato l’azienda di famiglia per 25 anni - MediasetTgcom24 : Verona, è morto Alberto Bauli: il re del pandoro aveva 80 anni #albertobauli - max_ronchi : CI SIAMO GIOCATI IL NATALE E LA PASQUA – NON SOLO ALBERTO BAULI: E' MORTO ANCHE STEFANO PERNIGOTTI - stefanozana : RT @zaiapresidente: ? Con la scomparsa dell’ingegner Alberto Bauli, mancato ieri dopo 25 anni alla guida del Gruppo dolciario di famiglia f… -