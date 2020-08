Ufficiale: Tottenham, arriva Hojbjerg dal Southampton (Di martedì 11 agosto 2020) Colpo in entrata per il Tottenham: gli spurs hanno ufficializzato Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista danese classe 1995 prelevato dal Southampton, dove in quattro anni ha collezionato 87 presenze e 4 reti. Prima dell’esperienza in Premier, Hojbjerg ha vestito le maglie di Schalke o4, Augusta e soprattutto Bayern Monaco. Fonte: twitter Ufficiale Tottenham L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Pierre-Emile Hojbjerg è un nuovo calciatore del Tottenham. Il centrocampista classe 1995 ha sostenuto ieri le visite mediche ed oggi è stato ufficializzato dagli spurs. Il danese, ex capitano del Sout ...

Pierre-Emile Hojbjerg è un nuovo calciatore del Tottenham. Il centrocampista classe 1995 ha sostenuto ieri le visite mediche ed oggi è stato ufficializzato dagli spurs. Il danese, ex capitano del Sout ...