Traffico Roma del 11-08-2020 ore 17:00 (Di martedì 11 agosto 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane lavori in corso all’altezza di varchi elettronici della zona Traffico limitato di San Lorenzo L’intervento è in programma fino al 14 agosto dalle 930 alle 20 della sera Oggi sono previste modifiche alla viabilità su via di Porta Labicana è in via degli Ausoni con disciplina provvisoria di Traffico anche su via dei piceni e via dei Volsci lavori in corso anche sulla tratto Urbano della Roma l’Aquila fino al 14 agosto sulla carreggiata in direzione del raccordo è chiuso il ... Leggi su romadailynews

TrafficoA : A24 - Roma - Traffico Rallentato A24 Roma-L'Aquila-Teramo Traffico Rallentato tra Via Togliatti e Inizio Complanare per lavori - TrafficoA : A24 - Roma - Traffico Rallentato A24 Roma-L'Aquila-Teramo Traffico Rallentato tra Via Fiorentini e Via Togliatti per lavori - romadailynews : Traffico Roma del 11-08-2020 ore 17:00: Roma infomobilità informazioni quotidiane di… - romadailynews : Traffico Roma del 11-08-2020 ore 16:30: Roma infomobilità informazioni quotidiane di… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 11-08-2020 ore 17:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 11-08-2020 ore 12:30 RomaDailyNews Via i rom dal Foro Italico: partito lo sgombero del campo della vergogna

All'alba i vigili urbani hanno iniziato lo sgombero del campo dei roghi alla foce dell'Aniene. Presenti le associazioni dei rom Campi rom, sono iniziate questa mattina le operazioni di sgombero dell'i ...

Roma, incendio su via Aurelia: tratto chiuso in entrambe direzioni

Un grosso incendio di sterpaglie è divampato su via Aurelia, all’altezza del chilometro 12,500 della Statale 1 a Roma. A fuoco un vivaio e le fiamme sono arrivate anche nel campo nomadi di Via della M ...

All'alba i vigili urbani hanno iniziato lo sgombero del campo dei roghi alla foce dell'Aniene. Presenti le associazioni dei rom Campi rom, sono iniziate questa mattina le operazioni di sgombero dell'i ...Un grosso incendio di sterpaglie è divampato su via Aurelia, all’altezza del chilometro 12,500 della Statale 1 a Roma. A fuoco un vivaio e le fiamme sono arrivate anche nel campo nomadi di Via della M ...