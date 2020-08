Scure cinese su Hong Kong. Arrestato il re degli editori. "Addio libertà di stampa" (Di martedì 11 agosto 2020) Manila Alfano In carcere il tycoon dell'informazione Jimmy Lai, i figli e il braccio destro: "Cospirazione". Con loro anche la dissidente Agnes Chow. Ecco l'effetto delle nuove norme di Pechino Jimmy Lai era nel mirino della polizia da tempo. Accusato di aver ispirato le grandi manifestazioni del 2019 era già stato imputato per assembramento illegale e intimidazione di un reporter governativo. Lo avevano fermato a febbraio ma era riuscito a scamparla grazie al sistema garantista modellato sul common law britannico di Hong Kong. Questione di tempo e comunque lo avrebbero catturato. Lo sapeva bene anche lui, questo miliardario 72enne dalla parte della democrazia, passato dalla moda alla stampa. Lui che era rimasto sconvolto da Piazza Tienanmen, nel 1989. Allora si era deciso a scendere in campo, a dedicarsi alla ... Leggi su ilgiornale

