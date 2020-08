Roma, sgomberato un campo nomadi in via del Foro Italico (Di martedì 11 agosto 2020) ruspe in azione 11 agosto 2020 11:13 leggi dopo slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Roma, sgomberato un campo nomadi nella zona del Foro Italico - sirvius022 : RT @tempoweb: #Roma Via dal Foro Italico: ruspe in azione sgomberato il campo rom abusivo - CarlottaMiller_ : RT @tempoweb: #Roma Via dal Foro Italico: ruspe in azione sgomberato il campo rom abusivo - tempoweb : #Roma Via dal Foro Italico: ruspe in azione sgomberato il campo rom abusivo - Sandro19714 : ma hanno sgomberato sta feccia, dal palazzo occupato a Roma, o sono ancora lì? #CasaPound -