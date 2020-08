Pozzuoli, Pennone e Mare e fuochi di Ferragosto annullati per evitare assembramenti (Di martedì 11 agosto 2020) L’edizione 2020 del Pennone a Mare-Palo di Sapone e lo spettacolo serale dei fuochi pirotecnici, in programma il 15 agosto a Pozzuoli, sono stati annullati per evitare rischiosi assembramenti. Sono stati annullati l’edizione 2020 del Pennone a Mare-Palo di Sapone e lo spettacolo serale dei fuochi pirotecnici, eventi in programma il 15 agosto tra il … Leggi su 2anews

POZZUOLI – Per la seconda volta dal 1886, anno in cui fu istituito, è stato annullato il tradizionale “palo di sapone” in programma nel giorno di Ferragosto a causa dell’emergenza Covid19. Lo ha decis ...

