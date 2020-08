Pomezia, rientro in aula in sicurezza: lavori di adeguamento della scuola dell’infanzia e della primaria di via C.A. Dalla Chiesa (Di martedì 11 agosto 2020) Proseguono i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nei plessi scolastici di Pomezia e Torvaianica per adeguare le strutture alle nuove normative anti-Covid. IC Pestalozzi – adeguamento degli spazi esterni della scuola dell’Infanzia di Via Carlo Alberto Dalla Chiesa Ecco gli interventi di manutenzione straordinaria: • messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche per tutti gli accessi all’istituto scolastico disponibili e dei relativi percorsi, anche di quelli fino ad oggi non utilizzati dagli studenti mediante il rifacimento dei marciapiedi, viali esterni nonché il ripristino dei cancelli ove necessario; • sistemazione di aree esterne recuperabili, presenti ... Leggi su ilcorrieredellacitta

