Napoli, sette ragazzi positivi al Covid dopo le vacanze a Corfù: test su altri 40 (Di martedì 11 agosto 2020) Corre il Coronavirus lungo le rotte dei rientri dall?estero propagandosi soprattutto tra i giovani e gli stranieri. Contagi che si manifestano con pochi sintomi in soggetti tuttavia socialmente... Leggi su ilmattino

Ultime Notizie dalla rete : Napoli sette Napoli, sette ragazzi positivi al Covid dopo le vacanze a Corfù: test su altri 40 Il Mattino Napoli, sette ragazzi positivi al Covid dopo le vacanze a Corfù: test su altri 40

Corre il Coronavirus lungo le rotte dei rientri dall’estero propagandosi soprattutto tra i giovani e gli stranieri. Contagi che si manifestano con pochi sintomi in soggetti tuttavia socialmente molto ...

Juve-Pirlo, primi nodi: «7-8 giocatori da cambiare» e tempi stretti per il debutto

Un anno fa, di fronte a Massimiliano Allegri, la valutazione fatta dalla società sui giocatori della Juventus da cambiare si aggirava su «cinque-sei» elementi. Adesso, come è emerso nella fredda e rap ...

