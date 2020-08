Massimo Giletti: “Sarri alla Juventus non è riuscito a imporre il proprio calcio” (Di martedì 11 agosto 2020) “Al Napoli aveva mostrato il sarrismo, alla Juventus è rimasto un ibrido, a metà, non riuscendo a imporre il proprio calcio, se calciatori di alto livello non accettano la tua filosofia diventa difficile imporsi”. Questo il commento senza filtri di Massimo Giletti su Maurizio Sarri e il suo esonero. Il conduttore televisivo ha parlato a Radio Sportiva: “La Juventus è diventata una squadra dove vincere il campionato non basta più – ammette -. Sembra quasi una bestemmia, trovate un’altra squadra che agisce così. Se la valutazione è solo sulla Champions League è chiaro che le difficoltà sono molte elevate. Sarri ha vinto lo scudetto in un anno difficilissimo come questo, nella storia ... Leggi su sportface

matteosalvinimi : Solidarietà e un abbraccio a Massimo Giletti, giornalista coraggioso e dalla schiena dritta. - matteosalvinimi : Boss scarcerati e schifose minacce mafiose a Giletti, le chiarissime parole di @ritadallachiesa: 'Qualcuno dovrà fa… - Giorgiolaporta : In un Paese normale un giornalista che fa tremare con le sue inchieste il Governo, viene promosso alla direzione di… - mlmairro : RT @LegaSalvini: Massimo Giletti sotto scorta attacca Marco Travaglio: 'Non è l'arena covo di mitomani? Mi fa tristezza'. - sportface2016 : Il pensiero di #Giletti su #Sarri e il suo esonero - #Juventus -