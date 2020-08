L’indiscrezione: Baccin resta all’Inter. Carli-Parma ci siamo (Di martedì 11 agosto 2020) Il giorno dell’addio di Faggiano al Parma avevano dato Baccin in pole per il Parma. Anzi, molto più che in pole, operazione in dirittura. Nulla di vero, un altro contropiede andato in frantumi. Esattamente perché, come già anticipato e ribadito in più occasioni, sarà Marcello Carli il nuovo direttore sportivo del club emiliano. Anche se ieri molte fonti avevano addirittura escluso la semplice ipotesi, probabilmente un depistaggio voluto dallo stesso Carli. Così Baccin resta all’Inter, Paratici resta alla Juve, Cherubini resta alla Juve. Non sono previsti scossoni e chi li aveva previsti ha preso un granchio. E Carli si appresta a firmare per il ... Leggi su alfredopedulla

