Impresa Spezia: 3-1 al Chievo, bianconeri in finale playoff (Di martedì 11 agosto 2020) LA Spezia - Lo Spezia di Vincenzo Italiano compie un vero e proprio capolavoro contro il Chievo , rimontando la sconfitta dell'andata e approdando quindi in finale playoff . Spezia-Chievo 3-1: NUMERI ... Leggi su corrieredellosport

GIUSPEDU : RT @sportface2016: #SerieB 2019/2020: impresa dello #Spezia, che batte 3-1 il #Chievo e vola in finale playoff - GIUSPEDU : RT @sportface2016: #SpeziaChievo, #Maggiore: 'Impresa incredibile, mi viene da piangere' #SerieB #Playoff - sportface2016 : #SpeziaChievo, #Maggiore: 'Impresa incredibile, mi viene da piangere' #SerieB #Playoff - sportli26181512 : Impresa Spezia: 3-1 al Chievo, bianconeri in finale playoff: Gli aquilotti si mettono alle spalle il ko del Bentego… - sportface2016 : #SerieB 2019/2020: impresa dello #Spezia, che batte 3-1 il #Chievo e vola in finale playoff -