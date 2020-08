I prezzi del Napoli in uscita sono decisamente fuori mercato (Di martedì 11 agosto 2020) La sessione di calciomercato del Napoli sarà piuttosto intensa. Soprattutto in uscita. Come abbiamo già scritto per Koulibaly, il principale problema sarà la distanza tra i desideri di Aurelio De Laurentiis e l’effettivo valore dei calciatori del Napoli. Al di là della narrazione che a Napoli accompagna la gestione Gattuso, è arduo trovare un calciatore che si sia realmente distinto nei suoi otto mesi alla guida del Napoli. Per “realmente distinto” intendiamo che possa aver catturato l’attenzione dei club internazionali. Non bastano le cronache locali, a dir poco parziali. Barcellona è stato un duro colpo. Ha inesorabilmente evidenziato l’inadeguatezza di tanti calciatori azzurri per determinati palcoscenici. Dopo ... Leggi su ilnapolista

napolista : I prezzi del Napoli in uscita sono decisamente fuori mercato L’unico uomo vetrina è Fabian. Tutti gli altri si sono… - CrazyWheels1 : Offerte e promozioni moto Ducati Multistrada 1260 S DAir agosto 2020 migliori prezzi e condizioni del mese - CrazyWheels1 : Offerte e promozioni moto Ducati SuperSport S agosto 2020 migliori prezzi e condizioni del mese - CrazyWheels1 : Offerte e promozioni moto Ducati Multistrada 1260 Enduro agosto 2020 migliori prezzi e condizioni del mese - ramarrik : RT @AndreaGiuricin: Anche @bancaditalia avvisa del rischio della forte caduta dei prezzi del settore #Immobiliare. Perchè il #Governo fa #b… -

Ultime Notizie dalla rete : prezzi del I prezzi del Napoli in uscita sono decisamente fuori mercato ilnapolista Il prestito del Caravaggio al Mart, “procedure corrette, chi è contrario fa solo demagogia”

13:21Il prestito del Caravaggio al Mart, “procedure corrette, chi è contrario fa solo demagogia” 13:14Appello dell'Asp ai palermitani alla vigilia di Ferragosto: "Occhio, il virus c'è ancora" 13:09Pal ...

Daniel Negreanu lancia l’appello: “non incassate chips da sconosciuti al casinò Aria, sono state rubate”

Un appello e un grido di allarme allo stesso tempo da parte di Daniel Negreanu. Nei giorni scorsi sono state rubate chips per il valore di 725 mila dollari (dovrebbero essere quelle sottratte a Daniel ...

13:21Il prestito del Caravaggio al Mart, “procedure corrette, chi è contrario fa solo demagogia” 13:14Appello dell'Asp ai palermitani alla vigilia di Ferragosto: "Occhio, il virus c'è ancora" 13:09Pal ...Un appello e un grido di allarme allo stesso tempo da parte di Daniel Negreanu. Nei giorni scorsi sono state rubate chips per il valore di 725 mila dollari (dovrebbero essere quelle sottratte a Daniel ...