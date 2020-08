Gazzetta - ADL vuole 7mln se Gattuso va via prima del 2023: il motivo del mancato accordo (Di martedì 11 agosto 2020) Sette milioni da dare al presidente se volesse andar via prima del 2023, anno della nuova scadenza. Questa la penale che De Laurentiis vorrebbe inserire nel contratto di Rino Gattuso, penale che l'allenatore non vuole. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Gazzetta - ADL vuole 7mln se Gattuso va via prima del 2023: il motivo del mancato accordo sul rinnovo - infoitsport : Gazzetta - Summit ADL-Gattuso, il tecnico ha chiesto quattro colpi: i nomi - Enry22Pocho : @FrancescoRoma78 A quanto leggo da Di Marzio, non mi pareva che fossero proprio convolati a nozze ADL e Gattuso. Co… - infoitsport : Incontro ADL-Gattuso, Gazzetta: intesa raggiunta, progetto triennale! Nelle prossime ore la firma - infoitsport : Gazzetta - ADL-Gattuso, vertice anche per il mercato: il tecnico ha chiesto quattro nomi -