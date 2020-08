Gabriel, l'ex tecnico col Brasile U20: "Quanto è forte! Vi presento le sue caratteristiche. Napoli l'ideale per un brasiliano..." (Di martedì 11 agosto 2020) Rogerio Micale, ex Commissario tecnico del Brasile Under 20, è intervenuto nel corso di Kiss Kiss Napoli. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Gabriel tecnico Damiani: "Gabriel ottimo giocatore, ma deve migliorare dal punto di vista tecnico-tattico" CalcioNapoli24 Gabriel, l'ex tecnico col Brasile U20: "Quanto è forte! Vi presento le sue caratteristiche. Napoli l'ideale per un brasiliano..."

Rogerio Micale, ex Commissario Tecnico del Brasile Under 20, è intervenuto nel corso di Kiss Kiss Napoli. Nel 2017 convocò nella nazionale giovanile verdeoro Gabriel Magalhães, difensore del Lille obi ...

"Napoli ideale per Magalhaes". Parola dell'ex ct brasiliano Under 20

NAPOLI – Gabriel Magalhaes, difensore centrale brasiliano del Lilla che piace tanto al Napoli, può trovare un ambiente ideale nel club partenopeo. Lo sostiene Rogerio Micale, ex commissario tecnico de ...

