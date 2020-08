Fregene, ventenne ritrovata in spiaggia priva di sensi e ubriaca: ‘È stata violentata’, è caccia al presunto violentatore (Di martedì 11 agosto 2020) Era sulla spiaggia prima di sensi, con un tasso alcolemico altissimo. Così è stata trovata ieri mattina a Fregene una ventenne romana, che chiameremo Chiara per rispetto della privacy. La ragazza potrebbe essere stata violentata: porta i segni di un rapporto sessuale, come conferma la visita medica a cui è stata sottoposta. LA RICOSTRUZIONE DEI FATTI La giovane la sera prima, ovvero la domenica, era andata insieme alle amiche in uno stabilimento che funge anche da discoteca per trascorrere qualche ora in compagnia tra musica e divertimento. Lì aveva nel corso della serata bevuto diversi bicchieri di alcolici, probabilmente senza neanche rendersi conto della loro potenza. Al gruppetto di ragazze si avvicinano dei ragazzi, tra ... Leggi su ilcorrieredellacitta

