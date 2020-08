Formula 1, Rosberg si espone: "Vettel dovrebbe chiedere un nuovo telaio" (Di martedì 11 agosto 2020) Roma, 11 agosto 2020 - Situazione difficile in casa Ferrari . Solo Charles Leclerc , seppure con una monoposto poco competitiva, sta portando a casa punti importanti nel campionato costruttori che ... Leggi su quotidiano

Roma, 11 agosto 2020 - Situazione difficile in casa Ferrari. Solo Charles Leclerc, seppure con una monoposto poco competitiva, sta portando a casa punti importanti nel campionato costruttori che vede ...In pochi circuiti la Mercedes riesce a dominare come a Barcellona: ecco statistiche e curiosità in vista della prossima gara del Mondiale. La F1 torna domenica con il GP di Spagna: diretta sul canale ...