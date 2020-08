Europa League, in semifinale sarà Shakhtar-Inter (Di martedì 11 agosto 2020) Il quadro delle semifinali è completo: saranno Inter-Shakhtar Donetsk e Manchester United-Siviglia le due partite che metteranno in palio un posto per la finale. Fine corsa, invece, per Basilea e Wolverhampton.Shakhtar DONETSK-BASILEA 4-1Prova di forza della squadra di Castro, che travolge il Basilea e ora attende l'Inter. Primo tempo dominato dagli ucraini, in vantaggio in avvio grazie a Junior Moraes e capaci di raddoppiare già al 23' con Taison al termine di un'azione di ripartenza. Il Basilea è inerme e subisce ancora, ma gli errori di Marcos e la traversa di Moraes tengono aperta la sfida che si conclude virtualmente al 30' del secondo tempo con il 3-0 di Alan Patrick, su rigore concesso per fallo sullo scatenato Taison. Nel finale le altre due reti, di Dodò in ripartenza per il 4-0 e di ... Leggi su itasportpress

Sulle spalle larghe e muscolose di Romelu Lukaku, l'Inter vola in semifinale di Europa League, lì dove non arrivava da dieci anni. A Dusseldorg il belga trascina i nerazzurri contro il Bayer Leverkuse ...

Inter, Eriksen l’arma in più: esperienza, qualità e ora anche carattere. Ma non dall’inizio

Un altro passo. Ritrovata una semifinale di Coppa europea dieci anni dopo il Triplete, l’Inter ora vuole arrivare in fondo all’Europa League e vincerla. Con il Getafe agli ottavi e il Bayer Leverkusen ...

