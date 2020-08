Coppia di influencer fa sesso davanti al figlio: scoppia la polemica (Di martedì 11 agosto 2020) Sally Mustang e il marito, Mitch Gobel, sono una Coppia di influencer australiani. Entrambi trentenni, vivono nel New South Wales e sono seguiti sui social per il loro stile di vita “hippie” e spensierato. Sono al centro di una polemica per aver raccontato di aver fatto sesso davanti al proprio figlio di cinque mesi, Azure. Una pratica che lei ha difeso come “naturale”. “Abbiamo fatto l’amore molto spesso con Azure presente. C’è così tanta libertà ma anche paura”, ha scritto in un post corredato da una foto presumibilmente scattata dopo aver fatto sesso, dove si mostra nuda con il partner e il figlio. “Perché qualcosa di così naturale ha un limite disegnato dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano

