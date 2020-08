"Conte criminale e Mattarella muto". Feltri e i furbetti del bonus, chi deve essere condannato (Di martedì 11 agosto 2020) Quest'ultima assurda e scandalosa vicenda che riguarda i bonus distribuiti perfino a cinque parlamentari, gente che guadagna 15 mila euro al mese, è l'ennesima dimostrazione dell'incosciente pressappochismo del governo, incline a buttare soldi a destra e a manca, senza discernimento. Personalmente non me la sento di accanirmi contro coloro che hanno incassato furbescamente gli oboli, perché in fondo essi, e anche in cima, erano concessi in ossequio a una legge firmata dagli amministratori dello Stato. Il quale è avvezzo da sempre a sprecare pubblico denaro, tanto è vero che ha accumulato un debito mostruoso. Quindi non voglio accusare nessuno di aver violato le regole, ma non posso fare a meno di deplorare un esecutivo talmente inetto da permettere a cani e porci di incamerare quattrini a titolo di mancia elettorale. Certamente, c'è ... Leggi su liberoquotidiano

