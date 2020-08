Apple contro la pera e altre dispute sui loghi (Di martedì 11 agosto 2020) L’immagine di Prepear ricorderebbe quella della Mela così come il design dell’azienda alimentare Sichuan Fangguo La denuncia della Mela contro Prepear è solo l’ultima portata in avanti per tentare di preservare la prima forma di comunicazione di un brand: la sua immagine Leggi su it.mashable

dariomasiero : RT @Digital_Day: Facebook e Microsoft sono le ultime società in ordine cronologico a inveire contro le politiche di Apple. - sofonisba55 : RT @Open_gol: Mela contro Pera. Apple denuncia per plagio una società che ha “osato” scegliere come logo un frutto - edavid57edavid : RT @repubblica: La battaglia legale di Apple contro un'app di ricette: 'Il loro logo ricorda nostra mela' - MashableItalia : #Apple contro la pera e altre dispute sui loghi - UniversoSocialM : La battaglia legale di Apple contro un'app di ricette: 'Il loro logo ricorda nostra mela' -