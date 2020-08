Viviana Parisi morta, la cognata: “Perché ci hanno messo 4 giorni a trovarla?” (Di lunedì 10 agosto 2020) La cognata di Viviana Parisi, la mamma dj trovata morta venerdì, si chiede come mai le autorità abbiano impiegato tanto per trovarla. La tragica vicenda di Viviana Parisi e del figlio Gioele ha attirato l’attenzione di tutto il Paese. La donna è scomparsa nelle campagna del messinese una settimana fa, dopo aver avuto un incidente … L'articolo Viviana Parisi morta, la cognata: “Perché ci hanno messo 4 giorni a trovarla?” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Un lungo giorno di ricerche, una giornata intera che non ha portato a nessun risultato. Del piccolo Gioele, nel bosco di Caronia non ci sono tracce. Il cadavere di Viviana Parisi è stato ritrovato poc ...È ormai il settimo giorno di ricerche dopo la scomparsa del piccolo Gioele, il figlio della dj trovata morta due giorni fa in un boschetto a Caronia. Le operazioni di vigili del fuoco, protezione civi ...