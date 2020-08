Virus scuola, «niente distanza sullo scuolabus se il tragitto è inferiore a 15 minuti». Lo prevede il decreto di Conte (Di lunedì 10 agosto 2020) Gli scuolabus potranno viaggiare con la capienza massima consentita «nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo non sia superiore ai 15 minuti». È quanto si legge in uno... Leggi su ilmessaggero

Corriere : Ritardi, voto, virus: scuola a rischio caos - DadoneFabiana : Sostegno alle imprese e ai settori economici più colpiti dal virus. Difesa dei lavoratori e delle famiglie. Aiuti i… - GHERARDIMAURO1 : RT @ilmessaggeroit: Virus scuola, «niente distanza sulla #scuolabus se il tragitto è inferiore a 15 minuti». Lo prevede il decreto di Conte… - ilmessaggeroit : Virus scuola, «niente distanza sulla #scuolabus se il tragitto è inferiore a 15 minuti». Lo prevede il decreto di C… - ziwonauta : @Giulio_Firenze @valfurla @Cartabellotta Secondo me avverranno grossi insabbiamenti dei sintomi. Covid a parte ci s… -

Ultime Notizie dalla rete : Virus scuola Ritardi, voto, virus: scuola a rischio caos Corriere della Sera Coronavirus, il Centro europeo per il controllo delle malattie: la riapertura delle scuole non aumenta contagi

Decine di studenti stipati nel corridoio. Nessun distanziamento sociale, solo un paio di loro indossano le mascherine. Riapertura nel segno delle polemiche quella delle scuole negli Stati Uniti. Gli s ...

Coronavirus, Ecdc: "La riapertura delle scuole non aumenta i contagi"

La riapertura delle scuole non è mai stata associate finora ad un aumento della trasmissione del virus Sars-Cov?2. Lo scrive il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie (Ecdc) in un documento de ...

Decine di studenti stipati nel corridoio. Nessun distanziamento sociale, solo un paio di loro indossano le mascherine. Riapertura nel segno delle polemiche quella delle scuole negli Stati Uniti. Gli s ...La riapertura delle scuole non è mai stata associate finora ad un aumento della trasmissione del virus Sars-Cov?2. Lo scrive il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie (Ecdc) in un documento de ...