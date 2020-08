Teatro Verdi, la beffa delle auto parcheggiate nel parco (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Basterebbe questa sola immagine per comprendere i livelli di irriverenza toccati a Salerno. Nel parco alberato che circonda due dei quattro lati del Teatro Verdi non è difficile imbattersi in auto parcheggiate sui sampietrini. Quelle in foto sembrano addirittura farsi beffa dei cartelli indicanti l'(ipotetica) area pedonale e la (ancor più ipotetica) rimozione forzata. Una ‘malabitudine’ consolidata dalla mancanza dei verbali della Polizia Municipale con conseguente non-rimozione forzata (eppure sembra impossibile che nessuna pattuglia di Vigili urbani transiti di lì). A questo punto la richiesta di arretramento sino al marciapiede della recinzione della Villa comunale, più che una provocazione, ... Leggi su anteprima24

Anna Netrebko, Yusif Eyvazov, Ekaterina Gubanova e Ambrogio Maestri: quattro artisti d’eccezione hanno illuminato con il loro talento l’Arena di Verona nella serata dedicata alle Stelle dell’Opera, ac ...

Mercoledì 12 agosto - Piazza della Rocca, ore 21:00. Isola del Giglio: L'undicesima edizione de "Il Giglio è Lirica Festival" vedrà nel cartellone per la seconda serata un omaggio ad Ennio Morricone, ...

