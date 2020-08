Stretto, Conte vuole fare un buco nell'acqua (Di lunedì 10 agosto 2020) No, ma ve lo immaginate, nel 2198, quando i deserti si saranno mangiati mezzo pianeta, la Groenlandia avrà clima mediterraneo e i pipistrelli saranno la specie dominante, mentre la specie umana sarà nomade e migrante, da un porto all’altro, inseguita da seconde e terze ondate di pandemie scatenate da manguste, pangolini e ornitorinchi, e finalmente desecreteranno i verbali del Comitato tecnico scientifico per il Ponte sullo Stretto.Ve lo immaginate il consiglio del Comitato: “Mah, allo stato attuale, considerata la rovinosa crisi economica, il sistema miserevole di trasporti – e qui sono allegate tabelle che dimostrano come, per esempio, nel 2020 per andare in treno da Messina Centrale a Marsala ci vogliano dalle 7 ore e 43 alle 9 ore e 22 – , l’assenza di alta velocità al Sud, l’altissima sismicità della ... Leggi su huffingtonpost

