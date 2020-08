Sicilia, nel Ragusano turismo sensoriale con piante e aromi (Di martedì 11 agosto 2020) Un viaggio sensoriale unico attraverso gli aromi e i colori di oltre 200 varietà di piante officinali. E' questo l'universo di Enrico Russino, agronomo di Scicli, in provincia di Ragusa, che attraverso l'azienda di famiglia "Gli aromi", offre una nuova formula di turismo esperienziale con un obiettivo preciso. "Allargare un po' il settore delle piante aromatiche e officinale declinandolo in diversi prodotti non solo fisici ma esperienziali".Le erbe mediterranee, le piante, gli innesti delle sue serre sono protagoniste, dal 1998 anno di nascita dell'azienda, di una serie d'iniziative tese a coinvolgere sempre più appassionati di questo nuovo modo di viaggiare e di scoprire. Le visite sensoriali toccando, annusando e gustando le erbe svelano infiniti ... Leggi su ilfogliettone

