Psg, Icardi si allena… in porta: che prodezze tra i pali (Di lunedì 10 agosto 2020) Letale in attacco, niente male anche... in porta. Mauro Icardi si allena curiosamente col suo Psg e mette in mostra abilità nascoste tra i pali. Vedere per credere la parata sulla punizione di Neymar. Complimenti!caption id="attachment 1004825" align="alignnone" width="486" Icardi (Instagram)/caption Psg, Icardi si allena… in porta: che prodezze tra i pali ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Psg, Icardi si allena... in porta: che prodezze tra i pali - - enzoben43 : Leggo sulla Gazzetta dello sport che il PSG vorrebbe “ ad ogni costo” Ronaldo. Ci diano Icardi ed un pacco di milio… - leonzan75 : @ZZiliani Non mi meraviglio più di nulla ma Ronaldo al PSG sarebbe una follia anche tecnica. Non vedo cosa possa ce… - lockon_cc07 : RT @SkySport: Icardi show, fa il portiere in allenamento! - InterTiAmo37278 : @Radionowhere5 Sisì certo. Icardi va già via dal PSG ???? -