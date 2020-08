Ponte sullo Stretto, l’Ordine degli Ingegneri: “Non buttar via 20 anni di studi” (Di lunedì 10 agosto 2020) Non e’ il caso di buttare all’aria “venti anni di studi di fattibilita'” sul Ponte sullo Stretto: “dal punto di vista Ingegneristico non ci sono stati progressi esterni tali” da cambiare la situazione. E’ l’opinione di Bruno Finzi, presidente dell’ordine Ingegneri di Milano in merito all’idea di un tunnel sullo Stretto di Messina ipotizzata dal premier Giuseppe Conte. “Mio papa’ si rivolterebbe nella tomba perche’ ha fatto piu’ di venti anni di lavoro sulle varie analisi di fattibilita’ dell’attraversamento dello Stretto di Messina – afferma Finzi in un’intervista all’Agi – Si ... Leggi su meteoweb.eu

