Pioli su Ibra: «Rinnovo? Siamo convinti che debba continuare con noi» (Di lunedì 10 agosto 2020) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato del Rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic in un’intervista a La Repubblica L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha parlato del Rinnovo di contratto di Ibrahimovic nella sua intervista rilasciata a La Repubblica. Ecco le sue parole: «Io all’esterno posso sembrare misuratissimo, ma sono molto esigente: le motivazioni c’erano anche prima di Ibra. Però, quando c’è una presenza così carismatica, il compito è facilitato. Lui ha alzato la competitività: per un passaggio sbagliato nel torello si infuria. Paolo, Gazidis, Massara, io, tutti Siamo convinti che debba continuare con ... Leggi su calcionews24

