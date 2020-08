Perfida con classe. Ci mancherà la "Signorina snob" di cinema e tv - (Di lunedì 10 agosto 2020) Massimo Bertarelli L'attrice aveva appena compiuto 100 anni. Lascia un'eredità artistica inimitabile (in tutti i campi). Derise i difetti dei borghesi come lei Se n'è andata Franca Valeri, con lo stesso spirito indomabile di inizio carriera. Certo, era diventata fragile e più minuta, l'eloquio ormai zoppicante, eppure ancora in scena. I giovani che l'hanno vista e ascoltata solo negli anni del decadimento fisico, come al Festival di Sanremo del 2014, una delle sue ultime apparizioni televisive, non potrebbero nemmeno sospettare che sia stata tra le più grandi attrici italiane del Novecento. Tutte le sue colleghe, nessuna esclusa, se abbandoneranno per un attimo lo specchio, dovranno convenirne. Una numero uno di cinema e teatro, radio e tv, ovunque abbia posato sguardo e voce. Traguardo raggiunto grazie a un umorismo sottile e ... Leggi su ilgiornale

