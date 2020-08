Paura a Lourdes, fulmine colpisce la funicolare: 12 feriti (Di lunedì 10 agosto 2020) Un fulmine caduto sui binari della funicolare di Lourdes ha causato una frenata improvvisa del mezzo. Nel primo pomeriggio la funicolare di Lourdes, che collega la città al Pic du Jer, è stata coinvolta in un incidente. La notizia arriva dall’emittente radio locale France Bleu. Un fulmine infatti ha colpito i binari, causando un’interruzione della corrente che ha frenato bruscamente la carrozza. A bordo della funicolare, che permette di arrivare ad un punto panoramico che affaccia sui Pirenei, viaggiavano 27 persone. Di queste 15 sono rimaste illese, mentre 12 hanno richiesto le cure dei soccoritori. Una coppia in gravi condizioni è stata immediatamente trasportata all’ospedale di Lourdes. Tra i ... Leggi su bloglive

