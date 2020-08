Nyome Nicholas-Williams, Instagram cancella la foto della modella curvy di colore: “Per me è stato uno shock” (Di lunedì 10 agosto 2020) La 28enne modella inglese Nyome Nicholas-Williams lavora da anni e ha posato per campagne di marchi noto come Adidas e Dove, è stato un punto di arrivo di un percorso partito da un disturbo alimentare da adolescente e approdato alla consapevolezza di voler “promuovere l’amore per se stessi e l’inclusività, perchè è così che mi sento e che voglio che si sentano le donne come me”. Le donne ‘curvy’ -di colore nel suo caso- che sempre di più sono protagoniste di campagne pubblicitarie. Per questo è stato uno shock scoprire che un suo recente scatto, realizzato dalla fotografa Alexandra Cameron, con la luce giusta e l’espressione giusta di ... Leggi su ilfattoquotidiano

