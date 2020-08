NBA – Barkley esalta Golden State: “niente infortuni e avversari logori, la prossima stagione avranno un grande vantaggio” (Di lunedì 10 agosto 2020) Dopo un anno di purgatorio, Golden State potranno tornare grande. Parola di Charles Barkley. L’ex cestista dei Suns ha dato la sua opinione sulla prossima stagione, spiegando che Curry e compagni, senza infortuni e con una migliore condizione fisica rispetto alle rivali impegnate nella bolla di Orlando, potranno avere un grande vantaggio: “penso che disporranno di un enorme vantaggio rispetto alle altre contendenti, perché avranno la possibilità di riposarsi e recuperare Klay Thompson e Steph Curry al meglio della loro forma. avranno inoltre Andrew Wiggins e riceveranno una scelta alta dalla prossima lottery. Le sue avversarie più accreditate al ... Leggi su sportfair

