Lukashenko canta vittoria e reprime la protesta popolare

È stata una pagina triste per l'intera Europa quanto avvenuto in Bielorussia la scorsa notte dopo che il presidente in carica Alexander Lukashenko aveva annunciato subito dopo la chiusura delle urne di aver vinto le elezioni con l'80,2% dei voti contro il 10,6% della candidata delle opposizioni, Svetlana Tikhonovskaya. PER TUTTA LA NOTTE a seguito delle proteste inscenate nelle principali città del paese dai manifestanti anti-Lukashenko, la polizia ha arrestato 3.000 mila persone. Sono oltre 50 invece quelle ricoverate per … Continua

Un morto, dozzine di feriti e almeno 3mila arresti. È il bilancio, ancora parziale, della notte di scontri in Bielorussia a seguito del risultato delle elezioni. Lo fa sapere il centro per i diritti u ...

Lukashenko, vittoria confermata

L’agenzia di Stato bielorussa Belta ha confermato la vittoria alle presidenziali di Alexander Lukashenko con l’80,23% dei voti. La sua rivale, Svetlana Tikhanovskaïa, ha dal canto suo raccolto il 9,9% ...

