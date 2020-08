La custom recovery TWRP è disponibile per questi smartphone Motorola e Huawei (Di lunedì 10 agosto 2020) La custom recovery TWRP è ufficialmente disponibile per Motorola One Zoom, Motorola One Action e Huawei P8 Lite 2017 L'articolo La custom recovery TWRP è disponibile per questi smartphone Motorola e Huawei proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

