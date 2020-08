Ice Twisters: Recensione, Trama, Cast (Di lunedì 10 agosto 2020) Nel 2009 è uscito nei Cinema il film catastrofico Ice Twisters, diretto dal Regista Steven R. Monroe. Una tempesta di ghiaccio si imbatte su una cittadina, e due giornalisti fanno di tutto per avvertire la popolazione. Fa parte del filone dei film dove la natura si scatena all’ennesima potenza, in questo caso si tratta di tornado. Leggi anche: U-571: il film che racconta la vittoria degli Americani sui Tedeschi in mare Ice Twisters: Film Sono molti i film catastrofici, dal primo the Day After Tomorrow, al tanto atteso 2012, per finire con San Andreas, tutti con la stessa storia, il mondo sta per finire, ma un manipolo di eroi salverà il mondo. Nel film in questione non si lotta almeno all’inizio con l’imminente fine di ogni cosa, ma con un forte tornado che destata una cittadina. Per il resto ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

zazoomblog : Quello che c’è da sapere su Ice Twisters: curiosità e trama di tempesta di ghiaccio - #Quello #sapere #Twisters:… -

Ultime Notizie dalla rete : Ice Twisters Quello che c’è da sapere su Ice Twisters: curiosità e trama di tempesta di ghiaccio NewNotizie Quello che c’è da sapere su Ice Twisters: curiosità e trama di tempesta di ghiaccio

Ice Twisters è un film tv, di genere fantascienza, diretto da Steven R. Monroe. È un film catastrofico, che sicuramente riuscirà ad appassionare soprattutto gli amanti del genere, in quanto gli effett ...

Ice Twisters film stasera in tv 10 agosto: cast, trama, curiosità, streaming

Le foto presenti su Cube Magazine e i suoi sottodomini possono essere prese da internet e ritenute di pubblico dominio.

Ice Twisters è un film tv, di genere fantascienza, diretto da Steven R. Monroe. È un film catastrofico, che sicuramente riuscirà ad appassionare soprattutto gli amanti del genere, in quanto gli effett ...Le foto presenti su Cube Magazine e i suoi sottodomini possono essere prese da internet e ritenute di pubblico dominio.